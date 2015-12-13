Следующей мишенью "парижских террористов" мог быть второй по величине город Великобритании - СМИ

Второй по величине город Великобритании мог стать следующей мишенью исламистов для проведения терактов, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Кроме этого, не исключается и вероятность того, что фотографии делал сам Абауд, приезжавший в Бирмингем еще до организации взрывов в Париже.

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Как сообщал УНИАН, в Бирмингеме, по данным спецслужб, есть лица, связанные связи с исламским экстремизмом.

В частности, Джунаид Хуссейн (Абу Хуссейн Аль-Британи), уроженец Бирмингема, отправился в Сирию и стал ведущим хакером ИГ. Он был убит ударом американского беспилотника в августе, когда находился в машине в сирийской Ракке.

Также в городе и окрестностях были выявлены несколько исламистских террористических ячеек. В них, в частности, состоял житель Бирмингема алжирского происхождения Рабах Тахари, который, по данным властей, возглавлял подразделение боевиков в Сирии.

Британские спецслужбы имеют досье на несколько тысяч лиц, якобы связанных с насильственным экстремизмом в стране, хотя под усиленным надзором находится лишь небольшая часть.