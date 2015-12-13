Следующей мишенью "парижских террористов" мог быть второй по величине город Великобритании - СМИ
В смартфоне организатора терактов в Париже Абдельхамида Абауда, ликвидированного в ноябре в результате спецоперации, нашли фотографии мест английского Бирмингема.
Второй по величине город Великобритании мог стать следующей мишенью исламистов для проведения терактов, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.
Кроме этого, не исключается и вероятность того, что фотографии делал сам Абауд, приезжавший в Бирмингем еще до организации взрывов в Париже.
Читайте такжеВо Франции после терактов закрыли 3 мечети
Как сообщал УНИАН, в Бирмингеме, по данным спецслужб, есть лица, связанные связи с исламским экстремизмом.
В частности, Джунаид Хуссейн (Абу Хуссейн Аль-Британи), уроженец Бирмингема, отправился в Сирию и стал ведущим хакером ИГ. Он был убит ударом американского беспилотника в августе, когда находился в машине в сирийской Ракке.
Также в городе и окрестностях были выявлены несколько исламистских террористических ячеек. В них, в частности, состоял житель Бирмингема алжирского происхождения Рабах Тахари, который, по данным властей, возглавлял подразделение боевиков в Сирии.
Британские спецслужбы имеют досье на несколько тысяч лиц, якобы связанных с насильственным экстремизмом в стране, хотя под усиленным надзором находится лишь небольшая часть.