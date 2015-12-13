Число жертв пожара в интернате под Воронежем возросло до 22

08:31, 13 декабря 2015
Мир
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Число погибших при пожаре в психоневрологическом интернате в Новохоперском районе Воронежской области достигло 22 человек.

Пожарные / sibdepo.ru

"Число погибших достигло 22 человек, ведутся поиски еще одного", — сказал РИА Новости представитель центрального регионального центра МЧС.

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Как сообщал УНИАН, крупный пожар произошел в ночь на воскресенье в Воронежском психоневрологическом интернате. Ранее было известно о 7 жертвах.

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