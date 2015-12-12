Саудовский принц назвал позором возможное выдвижение Трампа в президенты США

Республиканец навлек на себя гнев во всем мире, призвав не пускать мусульман в Америку, передает Би-би-си. "Откажитесь от участия в президентской гонке, поскольку вы никогда не победите", - написал принц в "Твиттере".

Читайте такжеБелый дом призвал республиканцев отказаться от выдвижения Трампа на пост президентаДональд Трамп не остался в долгу и назвал Валида ибн Талала "туповатым" человеком, будто бы желающим получить "деньги отца", чтобы взять под контроль некоторых американских политиков. "В случае моего избрания этого не случится", - добавил Трамп.

При этом принц является одним из богатейших людей Ближнего Востока: по оценке Forbes на декабрь этого года, его состояние составляет около $24,8 млрд.

Скандальное заявление Дональда Трампа, сделанное после убийства 14 человек в калифорнийском городе Сан-Бернардино, вызвало осуждение в Белом Доме и ряде стран мира.

Дональд Трамп призвал к полной приостановке въезда мусульман в США и закрытию границ до тех пор, пока власти США "не разберутся, что происходит".

Белый Дом поспешил назвать слова Трампа противоречащими национальным интересам.