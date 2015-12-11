Путин считает "важным" испытание нового российского оружия в ходе операции в Сирии

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«Наши действия не продиктованы какими-то непонятными абстрактными геополитическими интересами, не продиктованы желанием потренироваться и испытать новые системы вооружения, что само собой, конечно, также важно. Главное не в этом. Главное – предотвратить угрозу для самой Российской Федерации», - сказал Путин.

Он напомнил, что боевики, в том числе и выходцы из России, стран СНГ, создали в Сирии настоящий плацдарм. Их планы были очевидны: укрепиться и перенести свою экспансию на новые регионы, добавил он.

По его словам, действия российских Вооруженных сил были синхронизированы с работой правоохранительных органов и специальных служб на территории самой России.

«Органы ФСБ практически на всей территории страны – то там, то здесь – раскрывают замаскированные очаги различных террористических организаций, в том числе и пресловутого ИГ. Выходцы из России – и не только с Северного Кавказа, но и из разных регионов, причем представители различных этнических групп, – не только принимают активное открытое участие в боевых действиях, а еще и хвастаются своим участием в карательных акциях. Все это прямая угроза России, и наши военнослужащие в Сирии прежде всего защищают свою страну», - сказал он.

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Он заявил, что комплексное применение сил ВКС и Военно-морского флота, использование новейших высокоточных систем оружия позволило нанести серьезный ущерб инфраструктуре террористов, тем самым позволило качественно изменить ситуацию в Сирии.

«Особо подчеркну, что работа нашей авиагруппы способствует объединению усилий как правительственных войск, так и свободной сирийской армии. Сейчас несколько ее частей общей численностью более пяти тысяч человек, так же как и регулярные войска, ведущие наступательные действия против террористов в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Ракка. Кроме того, мы поддерживаем их с воздуха, так же как и сирийскую армию, оказывая им помощь в оружии, боеприпасах и материальных средствах», - добавил он.