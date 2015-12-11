Путин приказал уничтожать любые цели, угрожающие российской группировке в Сирии

"Хочу предостеречь тех, кто вновь попытается организовать какие бы то ни было провокации против наших военнослужащих. Нами уже приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих и авиабазы (в Сирии – ред.). Она усилена новыми авиазвеньями и средствами ПВО", — сказал Путин на коллегии Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

"Все действия ударной авиации ведутся под прикрытием истребителей. Приказываю действовать предельно жестко. Любые цели, угрожающие российской группировке или нашей наземной инфраструктуре, подлежат немедленному уничтожению", — подчеркнул он.

Читайте также"Наше терпение не безгранично": Глава МИД Турции призвал Россию успокоиться

Как сообщал УНИАН, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие ВВС сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится запрет или ограничение на ввоз в РФ отдельных видов турецких товаров, на деятельность организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, запрещено нанимать на определенные виды работ турецких граждан.

Турция пригрозила России ответными санкциями.