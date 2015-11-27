В Нигерии смертник подорвал себя: более 20 человек погибли, десятки ранены

В нигерийском штате Кано погиб 21 человек, когда во время процессии мусульман-шиитов смертник подорвал себя.

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Об этом со ссылкой на организаторов церемонии и очевидцев сообщает BBC-Россия.

Нападение произошло в деревне Дакасойе, в 20 километрах от Кано – столицы одноименного штата на северо-западе Нигерии.

По информации издания еще около 40 человек получили ранения. Один из очевидцев рассказал, что взрыв произошел вскоре после того, как полиция задержала человека со взрывчаткой.

Отметим, что в эту пятницу во всем мире шииты участвуют в религиозных церемониях Арбаин, знаменующих окончание 40-дневного траура по почитаемому ими имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда.

Напомним, 17 ноября по меньшей мере 32 человека погибли, еще 80 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего на рынке нигерийского города Йола (северо-восточный штат Адамава).