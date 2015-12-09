Постпред США при ООН: для победы над террористами необходимо наземное присутствие

Такое мнение высказала постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, передает ТАСС.

Она напомнила о том, что президент США Барак Обама недавно говорил о возможности направления в регион американского спецназа, "который может сыграть роль катализатора в борьбе с "Исламским государством". По словам дипломата, наземное присутствие "будет обязательно" в Сирии, Ираке, Нигерии, Чаде, Камеруне и Нигерии "как часть комплексного военного решения".

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"Невозможно победить террористическую группировку и удержать (освобожденную) территорию, если нет существенного наземного присутствия. И это присутствие должно поспособствовать созданию социально-экономические возможности для возвращения людей", - заявила Пауэр.

В то же время она отметила, что одних военных мер для победы над ИГ будет недостаточно. "Для международного сообщества будет большой ошибкой считать, что реагирование на угрозу со стороны террористических группировок исключительно военной силой позволит нам победить их", - сказала постпред США. По ее словам, в случае с ИГ, "Боко харам" и другими группами необходимо также пресекать потоки их финансирования, противодействовать вербовке боевиков и обеспечить контроль над границами.