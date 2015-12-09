Исламисты удвоили количество завербованных иностранцев – СМИ

Об этом говорится в отчете Soufan Group, базирующейся в Нью-Йорке, передает Радио Свобода.

Больше всего к исламистам присоединяется выходцы из арабских стран. Но количество завербованных значительно возросло и в странах Запада и на постсоветском пространстве – в странах Центральной Азии и российских Чечне и Дагестане.

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В отчете сообщается, что всего боевиков за этот период было завербовано в Тунисе (6 тысяч). Далее идут Саудовская Аравия (2,5 тысячи) и Россия (2,4 тысяч). Из стран ЕС к исламистам в течение 18 месяцев присоединились 5 тысяч человек.

Отмечается, что около 30% завербованных боевиков возвращаются в страны Запада. Этот факт авторы отчета называют «важным вызовом безопасности и правопорядку».

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Как сообщал УНИАН ранее, глава Федерального ведомства по охране конституции Германии предупредил, что существует опасность радикализации беженцев, которые прибыли недавно из Сирии и Ирака.