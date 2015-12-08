Российская подлодка у берегов Сирии: Кремль об этом ничего не знает

"Нет, это надо у военных спрашивать, у меня нет такой информации", — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Также пресс-секретарь главы РФ прокомментировал вопрос о том, будет ли Россия поднимать на Совбезе ООН тему присутствия турецких военных на территории Ирака.

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"Это лучше у МИДа спрашивать. Этот вопрос нужно к МИДу адресовывать", — пояснил Песков.

Он отметил, что Кремль не комментирует источники, распространяющие данную информацию. "Источники мы не комментируем", — подчеркнул Песков.