Российская подлодка у берегов Сирии: Кремль об этом ничего не знает
12:26, 08 декабря 2015Мир
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Кремль не располагает информацией о российской подлодке, которая, по данным некоторых СМИ, может находиться в восточной части Средиземного моря рядом с побережьем Сирии.
REUTERS
"Нет, это надо у военных спрашивать, у меня нет такой информации", — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Также пресс-секретарь главы РФ прокомментировал вопрос о том, будет ли Россия поднимать на Совбезе ООН тему присутствия турецких военных на территории Ирака.
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"Это лучше у МИДа спрашивать. Этот вопрос нужно к МИДу адресовывать", — пояснил Песков.
Он отметил, что Кремль не комментирует источники, распространяющие данную информацию. "Источники мы не комментируем", — подчеркнул Песков.
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