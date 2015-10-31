В катастрофе российского пассажирского самолета на Синае могут быть выжившие - СМИ

13:27, 31 октября 2015
Мир
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На данный момент из-под обломков российского лайнера на Синае слышны голоса выживших.

REUTERS

Об этом сообщают участники поисковой операции на месте крушения A321, передает Reuters.

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Ранее УНИАН сообщал, что на Синае, где разбился российский пассажирский самолет А321, уже обнаружили тела 100 пассажиров.

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