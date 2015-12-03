Правительство Каталонии заявило о намерении продолжить борьбу за независимость

Об этом он заявил, комментируя соответствующее решение суда, пишет Европейская правда со ссылкой на El Mundo.

"Юридически, резолюция каталонского парламента аннулирована", - сказал он.

"Но политически это не так, потому что воля парламента не может быть аннулирована, ведь она отражает стремление большинства граждан Каталонии", – добавил Мас.

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Он также сообщил, что хочет провести еще один референдум об отделении вроде того, что был проведен осенью этого года и на основании которого была принята резолюция парламента об отделении Каталонии от Испании.

По результатам этого референдума 81% каталонцев проголосовали за независимость Каталонии, хотя явка составила всего около 40%.

Как известно, 9 ноября парламент Каталонии принял резолюцию о независимости от Испании.

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