Правительство Каталонии заявило о намерении продолжить борьбу за независимость
Глава женералитета (правительства) Каталонии Артур Мас заявил, что провинция продолжит свою борьбу за независимость от Испании, несмотря на решение конституционного суда.
Об этом он заявил, комментируя соответствующее решение суда, пишет Европейская правда со ссылкой на El Mundo.
"Юридически, резолюция каталонского парламента аннулирована", - сказал он.
"Но политически это не так, потому что воля парламента не может быть аннулирована, ведь она отражает стремление большинства граждан Каталонии", – добавил Мас.
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Он также сообщил, что хочет провести еще один референдум об отделении вроде того, что был проведен осенью этого года и на основании которого была принята резолюция парламента об отделении Каталонии от Испании.
По результатам этого референдума 81% каталонцев проголосовали за независимость Каталонии, хотя явка составила всего около 40%.
Как известно, 9 ноября парламент Каталонии принял резолюцию о независимости от Испании.
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