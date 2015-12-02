Конституционный суд Испании аннулировал резолюцию о независимости Каталонии

Пленум Конституционного суда аннулировал резолюцию о независимости, которую ранее единогласно принял парламент автономии, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на каталонское издание el Periodico. Текст постановления после принятия решения прочитал судья Андрес Олеро.

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В решении суда говорится о том, что резолюция нарушает Конституцию Испании и утверждается, что это выходит за рамки политических событий, поскольку она влечет за собой юридические последствия, то есть отделение от Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что пленум Конституционного суда Испании начал обсуждение иска о признании незаконным решения об отделении Каталонии от Испании. Как известно, 9 ноября парламент Каталонии принял резолюцию о независимости от Испании. Правительство Испании сразу обжаловало это решение, поэтому действие резолюции было приостановлено с 11 ноября.