Путин обвинил Турцию в поддержке повстанцев, воюющих против РФ на Северном Кавказе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал журналистам в Париже.

«Есть проблемы, которые возникли уже давно и которые мы пытались решить в диалоге с нашими турецкими партнерами. Например, мы давно просили обратить внимание на то, что представители террористических организаций, которые воевали или пытаются воевать с нами с оружием в руках в отдельных регионах России, в том числе на Северном Кавказе, всплывают на территории Турции», - сказал Путин.

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«Мы просили прекратить такую практику, тем не менее фиксируем, что они находятся на территории Турецкой Республики, проживают в охраняемых спецслужбами и полицией регионах, а потом, используя безвизовый режим, всплывают опять на нашей территории, где мы продолжаем с ними бороться», - добавил он.

По его словам, РФ многократно ставила вопросы и на уровне спецслужб по так называемым партнерским каналам, и на уровне МИДов, и на высшем политическом уровне.

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«К сожалению, мы не видели такой партнерской реакции на все наши озабоченности. Поэтому ряд вопросов, которые уже так или иначе требовалось решать, – они назрели раньше. Жаль, что их приходится решать вот в такой обстановке, но это не наша вина, это не наш выбор», - сказал Путин, комментируя перспективы российско-турецких отношений.

Как сообщал УНИАН ранее, президент России Владимир Путин в Париже заявил, что не было необходимости наносить удар по «незащищенному российскому бомбардировщику», сбитому ВВС Турции на сирийско-турецкой границе.