ЕС может постигнуть судьба Римской империи, если он не укрепит свои границы - премьер Нидерландов

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Рolitico.

По словам главы правительства Нидерландов, ЕС может повторить судьбу Римской империи в том случае, если не укрепит свои внешние границы.

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"Как мы все знаем, великие империи приходили в упадок в том случае, когда не могли защищать свои внешние границы", – сказал Рютте.

Как известно, Нидерланды начнут председательствовать в ЕС с начала следующего года.

Напомним, ранее премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что Европа больше не может принимать беженцев из Ближнего Востока и должна усилить охрану своих границ.

Вальс отметил, что Франция намерена выполнить свое обязательство по приему до 30 тысяч беженцев в 2015-2016 годах, однако подчеркнул, что французы знают о том, что некоторые исполнители терактов в Париже 13 ноября прибыли в страну именно в рядах мигрантов.