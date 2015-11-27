СМИ: Швеция депортирует 22 тысячи мигрантов

Как сообщает издание Aftonbladet, из них более 14 тыс. искателей убежища обозначены как скрывающиеся, передает "ЕвроПравда". Несмотря на существование такого списка, пока полиция не получила полномочий для активизации усилий по принудительному выселению мигрантов.

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Издание также подчеркивает, что в конце октября полиция обратилась с запросом относительно принудительного выселения 21 748 мигрантов.

Из них 14 140 человек находятся в розыске. Другие 7608 человек находятся в помещениях для беженцев, которые предоставила миграционная Совет Швеции.

"Это те случаи (дела беженцев, которых будут депортировать), которые были переданы в полицию, потому что миграционныйСовет принял решение о принудительном выселении. Такое решение должно быть принято на государственном уровне, ведь только государство имеет монополию на насилие", – рассказал Патрик Энгстром, руководитель департамента пограничной службы Швеции.

Как сообщал УНИАН, Швеция ужесточит правила предоставления убежища.