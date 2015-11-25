Эрдоган: Обломки сбитого Су-24 упали на территории Турции
Обломки сбитого российского бомбардировщика упали на территории Турции, в результате чего были ранены два местных жителя.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
При этом он подчеркнул, что Су-24 подбили в тот момент, когда он находился в воздушном пространстве Турции.
"Турция действовала просто, чтобы защитить свою безопасность и "права наших собратьев" в Сирии", - отметил Эрдоган.
Читайте такжеАнкара опубликовала доказательства вторжения в Турцию российского Су-24Ранее сегодня американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что российский бомбардировщик Су-24 был сбит в воздушном пространстве Сирии после кратковременного пересечения границы Турции.
При этом вчера в российском Минобороны рассказали свою версию инцидента с Су-24, который был сбит в Турции и продемонстрировали карту с якобы маршрутом полета самолета.
Так, в РФ утверждают, что турецкий самолет якобы "не предпринимал попыток связаться или установить визуальный контакт" с российским экипажем.