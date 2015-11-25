Эрдоган: Обломки сбитого Су-24 упали на территории Турции

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

При этом он подчеркнул, что Су-24 подбили в тот момент, когда он находился в воздушном пространстве Турции.

"Турция действовала просто, чтобы защитить свою безопасность и "права наших собратьев" в Сирии", - отметил Эрдоган.

Читайте такжеАнкара опубликовала доказательства вторжения в Турцию российского Су-24Ранее сегодня американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что российский бомбардировщик Су-24 был сбит в воздушном пространстве Сирии после кратковременного пересечения границы Турции.

При этом вчера в российском Минобороны рассказали свою версию инцидента с Су-24, который был сбит в Турции и продемонстрировали карту с якобы маршрутом полета самолета.

Так, в РФ утверждают, что турецкий самолет якобы "не предпринимал попыток связаться или установить визуальный контакт" с российским экипажем.