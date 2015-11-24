Сирийские повстанцы назвали условие выдачи тела расстрелянного пилота Су-24

Об этом сообщает РБК.

​Группировка сирийских повстанцев «10-я бригада Побережья» готова обменять тело погибшего российского пилота на заключенных, удерживаемых сирийскими властями, заявил агентству AP ее представитель Джахед Ахмад. Он также сказал, что повстанцы продолжают поиски второго пилота.

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Как сообщал УНИАН, сегодня турецкий самолет F-16 сбил российский Су-24, нарушивший воздушное пространство страны. Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского истребителя о нарушении границы перед тем, как сбить самолет.

СМИ сообщили, что один из пилотов российского Су-24 погиб.

Ранее повстанцы заявили, что расстреляли в воздухе пилотов Су-24 при катапультировании.