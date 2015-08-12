В МИД РФ не расслышали ругани Лаврова на международных переговорах: кашлянул человек

Так, в интервью радиостанции "Говорит Москва" директор департамента информации и печати МИДа РФ Мария Захарова сказала, что вела эту пресс-конференцию, но подобных слов не слышала.

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"Я была на этой пресс-конференции и ничего не услышала такого. Я не могу комментировать то, что я не слышала. Кашлянул человек, я не знаю, что у него. Я ничего не слышала, а что там было на заднем фоне или параллельно ещё что-нибудь, у меня комментариев нет. Я могу сказать, что субстантивно всё, что он говорил, это есть в стенограмме, это слышно было на записи. А комментировать шорохи, кашли, ещё какие-то междометия – это к теме переговоров никак не относится", - сказала Захарова.

Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео записи переговоров Лаврова с главой МИД Саудовской Аравии, где он произносит бранные слова "Д*билы, *ля".