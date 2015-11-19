Турецкие СМИ рассказали о планах ИГ осуществить теракты во время саммита G20 в Анталье

По данным канала, смертники ИГ планировали устроить теракты в гостиницах, куда должны были прибыть лидеры G20, а также в туристических комплексах и ночных клубах Антальи, сообщает РБК со ссылкой на турецкий гостелеканал TRT.

Сведения о планируемых терактах были обнаружены в компьютерах подозреваемых в осуществлении теракта в Анкаре 10 октября. Информация о планах террористов передана Управлению по безопасности округа Анталья. Кроме того, силовики провели ряд операций и задержали несколько человек.

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По данным TRT, террористы также планировали провести ряд терактов смертников с небольшими промежутками времени. Таким образом боевики собирались сорвать парламентские выборы, которые состоялись 1 ноября.

Напомним, в Турции накануне встречи "большой двадцатки" были уничтожены четыре боевика террористической организации "Исламское государство".