Турция уничтожила четверых боевиков ИГ накануне саммита G20

Об этом заявили источники в военных кругах, передает DW со ссылкой на информационное агентство Anadolu.

Отмечается, что турецкие военные в провинции Газиантеп, неподалеку от сирийской границы, попытались остановить две автомашины с вооруженными людьми.

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В результате перестрелки четверо террористов, находящихся в одном из автомобилей, были убиты. Вторая машина смогла уйти от преследования.

Саммит государств "Большой двадцатки" начинается в воскресенье, 15 ноября, в Турции.