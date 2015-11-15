Турция уничтожила четверых боевиков ИГ накануне саммита G20
06:19, 15 ноября 2015Мир
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В Турции накануне встречи "большой двадцатки" были уничтожены четыре боевика террористической организации "Исламское государство".
REUTERS
Об этом заявили источники в военных кругах, передает DW со ссылкой на информационное агентство Anadolu.
Отмечается, что турецкие военные в провинции Газиантеп, неподалеку от сирийской границы, попытались остановить две автомашины с вооруженными людьми.
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В результате перестрелки четверо террористов, находящихся в одном из автомобилей, были убиты. Вторая машина смогла уйти от преследования.
Саммит государств "Большой двадцатки" начинается в воскресенье, 15 ноября, в Турции.
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