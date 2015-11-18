Король Иордании обвинил ИГ в развязывании третьей мировой войны

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В ходе визита в Косово иорданский монарх назвал боевиков ИГ "дикими бандитами", убившими более 100 тысяч мусульман. Противостояние с ИГ король Иордании считает "войной внутри ислама" – борьбой с теми, кто хочет превратить мусульман в фанатиков.

"Мы должны действовать быстро и решительно, чтобы отразить межконтинентальные угрозы, будь то на Ближнем Востоке, в Африке, Азии или Европе", - сказал Абдалла II.

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Напомним, в ночь на субботу Париже в результате серии скоординированных атак погибли более 100 человек, еще более 300 получили ранения. Нападения произошли, в частности, в концертном зале "Батаклан" и возле стадиона Стад-де-Франс. Ответственность за эти нападения взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".