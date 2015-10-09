Иран опроверг сообщения о падении российских ракет на своей территории - СМИ

Об этом сообщает в пятницу, 9 октября, "Дождь" со ссылкой на агентство FARS.

По словам собеседника издания в иранском оборонном ведомстве, информация о падении ракет в Иране является актом психологической войны.

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Ранее Минобороны России также опровергло информацию, что ракеты из каспийского моря не долетели до целей в Сирии и упали на территории Ирана.

«Как бы ни был неприятен и "неожиданен" для наших коллег в Пентагоне и Лэнгли вчерашний удар высокоточным оружием по инфраструктуре ИГИЛ в Сирии, - всё-таки все запущенные с кораблей ракеты нашли свои цели», — заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.