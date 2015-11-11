В Эстонии полиция применила резиновые пули, чтобы утихомирить драку в приюте для мигрантов

Мужчина, который приехал в Эстонию из Конго, начал протестовать, к нему присоединились еще 20 нелегальных мигрантов, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Postimees.

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"Кульминацией стала драка – задержанный оказывал сопротивление работникам центра до тех пор, пока его не забрали в отдельное закрытое помещение", - сказал руководитель Харкусского центра содержания нелегалов Пяртель Прейнвальтс.

Очевидцами событий стали другие жители центра, часть из них считала, что с человеком обошлись несправедливо.

Два десятка задержанных заблокировали коридор. Мужчины сели на пол и отказались расходиться по комнатам. В течение следующих двух часов они не слушали никаких приказов. В результате полиция применила специальные средства. В ход пошли резиновые пули.

В полиции уточнили, что непосредственно к людям резиновые пули не применялись. Однако на месте действовала скорая, которая оказала первую помощь пострадавшим в ходе столкновений в центре.

В настоящее время в центре содержания нелегалов проживает 65 человек, большинство из них – мужчины. По словам руководителя центра, ранее подобных случаев там не происходило.