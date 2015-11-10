Лондон отказался делиться всеми разведданными о крушении российского А321 в Египте

Об этом заявил журналистам в штаб-квартире ООН министр иностранных дел страны Филип Хаммонд, передает DW.

"Некоторая информация из открытых источников, некоторая - закрытые данные разведки. Это информация, которой мы можем поделиться, и мы поделились с нашими партнерами. Но некоторые источники разведки не могут быть раскрыты по очевидным причинам", - указал он.

Глава МИД напомнил, что у каждой из стран - Великобритании, России и Египта - есть свои данные разведки. "Мы делимся данными там, где можем", - сказал Хаммонд.

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Министр подчеркнул рост вероятности того, что причиной трагедии могла стать пронесенная на борт бомба"деятелями, связанными с "Исламским государством", или вдохновленными ими".

Он отметил, что Великобритания стала первой страной, которая приняла решение приостановить полеты в Шарм-эш-Шейх на основе анализа всей имеющейся информации.

"Мы очень ждем возобновления нормального авиасообщения", - подчеркнул он, указав, что сроки будут зависеть от работы с египетскими властями и авиакомпаниями по созданию надежной системы безопасности авиаперевозок.