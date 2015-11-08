Жертвами ударов авиации РФ по Сирии стали 23 мирных жителя - правозащитники

В субботу, 7 ноября, в результате ударов предположительно российской авиации как минимум 23 мирных жителя погибли в районе Дамаска в Сирии, сообщает ZN.ua со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека.

"Правозащитники отмечают, что авиаудары были нанесены по центральной части контролируемого повстанцами города Дума, где находятся рынки. В Сирийском центре сообщили, что авиаудары, вероятно, наносили российские силы", - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что среди погибших есть 6 детей и 7 женщин. При этом количество жертв может увеличиться, поскольку многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

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Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства". Россия поддерживает действующие власти Сирии во главе с президентом Асадом.

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.