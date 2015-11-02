Иран пригрозил выходом из переговоров по Сирии

В Иране считают, что в первом раунде переговоров некоторые страны, особенно Саудовская Аравия, сыграли негативную и неконструктивную роль, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

"Иран не будет участвовать, если переговоры не будут плодотворными", - сказал заместитель министра иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахин.

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Стоит отметить, что Иран впервые был приглашен на переговоры по урегулированию ситуации в Сирии.

Напомним, участники встречи в Вене в прошлую пятницу договорились продолжить в ближайшие дни обсуждения противоречий, чтобы министры могли снова встретиться через две недели.

Однако не было достигнуто согласия относительно судьбы президента Сирии Башара аль-Асада после окончания переходного процесса.