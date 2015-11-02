Путин впервые выступил лично после катастрофы А321 (видео)

Об этом он сказал он на встрече с министром транспорта Максимом Соколовым, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию причин этой катастрофы, передает ТАСС.

"Это - огромная трагедия", - сказал Путин. "Мы и сердцем, и душой вместе с вами", - добавил он.

Президент РФ отдельно поблагодарил жителей Петербурга, где проживала большая часть жертв катастрофы, за соболезнование и сопереживание их семьям.

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Путин поручил уделить особое внимание вопросам помощи семьям погибших в катастрофе.

Напомним, самолет Airbus A321 авиакомпании MetroJet («Когалымавиа») потерпел крушение над Синаем 31 октября. Все находившиеся на борту 224 человека погибли.

Ранее сегодня стало известно, что опубликованы первые данные расшифровки «черных ящиков» потерпевшего крушение над Синаем самолета A321. Они свидетельствуют о том, что пилот не сообщал диспетчеру о каких-либо неполадках перед катастрофой.