СМИ узнали о причинах смерти пассажиров разбившегося в Египте российского лайнера

Об этом одному из российских телеканалов рассказали источники в правоохранительных органах, пишет Лента.ру.

Отмечается, что причинами гибели многих людей стали сразу несколько факторов.

Отмечается, что к данному моменту изучены около 100 тел жертв авиакатастрофы. Для точной постановки посмертного диагноза и времени смерти эксперты проведут не менее 15 экспертиз каждого погибшего.

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Напомним, самолет Airbus A321 компании "Когалымавиа", следовавший рейсом из курортного города Шарм-эш-Шейх на Красном море в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове Египта ранним утром в субботу.

Все 224 человека, находившиеся на борту лайнера, погибли.

Руководство "Когалымавиа" заявило, что потерпевший крушение в Египте самолет A321 не мог разрушиться в воздухе сам по себе.

Самолет развалился, по мнению компании, от некоего механического воздействия внешней силы, однако источники в египетской следственной группе опровергают информацию о каком-либо внешнем воздействии на самолет.