Минтранс России отбросил версию, что самолет могли сбить террористы

"Сейчас в различных СМИ появляется разношерстная информация, что российский пассажирский лайнер, выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, был якобы сбит зенитной ракетой, выпущенной террористами. Эта информация не может считаться достоверной", - сказал министр транспорта РФ Максим Соколов, сообщает ТАСС.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими египетскими коллегами, авиационными властями этой страны. И на данный момент у них нет никакой информации, которая подтверждала бы подобные измышления", - отметил он.

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По словам министра, на месте крушения лайнера уже работают специалисты. "Кроме того, в ближайшее время там будет работать международная комиссия, которая на основании всех собранных материалов и скрупулезного анализа всей имеющейся информации сделает выводы о причинах трагедии", - сказал министр.

"Но еще раз хочу повторить, что по имеющимся в настоящий момент данным, основанным на наших рабочих контактах с египетской стороной, информацию о том, что самолет был сбит, нельзя считать достоверной", - подчеркнул Соколов.

Напомним, ранее агентство Agence France-Presse в своем Twitter сообщило, что группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за катастрофу российского лайнера на Синае

Как сообщал УНАИН, лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по киевскому времени и пропал с экранов радаров через 23 минуты, на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Вскоре египетские СМИ сообщили, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.