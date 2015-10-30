СМИ: Администрация Обамы может согласиться временно оставить Асада у власти
Администрация Барака Обамы готова согласиться с сохранением Башара Асада на посту президента Сирии на время переходного периода в стране.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.
По данным собеседников издания, такая позиция была выработана, в том числе, с учетом вмешательства в конфликт России, которая поддерживает сирийского президента, передает Slon.
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Сейчас Вашингтон не ставит строгих временных ограничений для ухода Асада, чтобы позиция США на переговорах в Вене, которые проходят 30 октября, была более гибкой, говорят собеседники издания. На них, в первую очередь, США представят план по прекращению огня.
По словам источников, госсекретарь Джон Керри в последнее время пытается склонить основных противников Асада, в том числе Саудовскую Аравию, Катар и Турцию, к поддержке дипломатического плана США.