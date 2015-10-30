МИД Швеции: страна не сможет принимать мигрантов в таком же количестве

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем в интервью Dagens Nyheters, передает "ЕвроПравда". По ее словам, есть точка нагрузки на шведское общество, за которую заходить нельзя.

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"Я думаю, большинство людей знают, что мы не можем сохранить систему, при которой будет возможно принимать 190 тыс. человек ежегодно, в долгосрочной перспективе, наша система рухнет", - заявила Маргот Вальстрем.

"Такие действия не будут поддержаны обществом. Мы хотим достойно принимать тех, кто приезжает сюда", - подчеркнула министр.

"Я думаю, что нам нечего стыдиться. Мы понимаем, как выглядит мир. Мы думаем, что у нас хорошее общество, щедрое, но это общество также должно работать", - отметила она.

По словам Маргот Вальстрем, Швеция будет давить на ЕС ради того, чтобы получить больше финансовой помощи на фоне миграционного кризиса.

Она также выразила разочарование действиями отдельных стран ЕС. "Я должна признать, что были моменты огромного разочарования. Я слышала сообщение от стран-членов, которые меня очень впечатлили", - подчеркнула Маргот Вальстрем.

Ранее сообщалось, что в Швеции мигранты отказались выйти из автобуса из-за холода.