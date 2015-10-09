В Швецию может прибыть до 150 тысяч беженцев

Такой прогноз объявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, пишет ТАСС.

"Мы переживаем самый тяжелый международный кризис с беженцами со времен Второй мировой войны. Только за последнюю неделю в страну прибыло 8899 человек. Если это будет продолжаться в том же темпе, к нам приедет 150 тысяч беженцев. Швеция готовится к кризисной ситуации", - сказал Стефан Лёвен.

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Премьер подчеркнул: положение настолько тяжелое, что в стране придется снизить стандарт приема переселенцев.

"Речь идет о том, чтобы просто предоставить крышу над головой", - сказал он.

В случае необходимости беженцев, возможно, будут расселять просто в обогреваемых палатках, спортзалах школ, промышленных помещениях, пояснил Лёвен.

Кроме того, продлится время рассмотрения заявлений о предоставлении убежища (в настоящее время в среднем оно составляет 10 месяцев).

Беженцы, получившие отказ, будут немедленно депортированы из королевства. Полиция усилит контроль и проверку документов внутри страны.

По данным Миграционного управления Швеции, число мигрантов в 9,5-миллионном королевстве с начала года составило 73 тысячи человек, из них 14 тысяч - беженцы-подростки без сопровождения взрослых. Это самые высокие показатели на душу населения в Европе.

Как сообщалось, в ЕС утвердили новый план предоставления убежища, согласно которому 120 тыс. мигрантов будут перераспределены из Италии и Греции в другие европейские страны. Эритрейцев торжественно проводили на самолет в Стокгольм. Перед этим все они прошли проверку личности и регистрацию, у них были взяты отпечатки пальцев.