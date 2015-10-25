Блэр назвал войну в Ираке одной из причин возникновения "Исламского государства"

Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в интервью телекомпании CNN, сообщает Украинская правда.

"Ведущий CNN отметил, что многие люди считают главной причиной возникновения "Исламского государства" вторжение в Ирак 2003 года и свержения режима Саддама Хусейна", - говорится в сообщении.

Блэр, который тогда возглавлял правительство и выступил за присоединение Великобритании к военной операции США в составе коалиции, ответил, что доля правды в этом утверждении есть. "Я думаю, что в этом есть доля правды. Конечно, вы не можете сказать, что те, кто сместил Хусейна в 2003 году, не несут ответственности за ситуацию в 2015 году", - сказал он.

"Я извиняюсь за то, что мы получили недостоверную разведывательную информацию. Я также прошу прощения за ошибки, которые мы допустили в планировании и, конечно, в понимании последствий, которые повлечет смена режима. Однако я не могу извиняться за свержение Саддама", - добавил бывший премьер.

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Отмечается, что Блэр уже неоднократно приносил извинения за недостоверность информации о разработке в Ираке оружия массового поражения, которая стали основой для принятия решения о военных действиях.