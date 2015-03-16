В иракском Тикрите в результате боев разрушен мавзолей Саддама Хусейна

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SkyNews Arabiya.

Отмечается, что после бомбардировок с обеих сторон здание, в котором некогда находились останки бывшего президента Ирака, разрушено до основания.

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На месте захоронения Хусейна (его полное имя - Саддам Хусейн ат-Тикрити), по свидетельству очевидцев, остались только груды обломков, завалы кирпичей и цемента, покореженные железобетонные конструкции. Крыша сооружения обрушена, осталось лишь несколько стальных свай, которые ее поддерживали.

Боевики ИГ захватили Тикрит летом прошлого года. Тогда же появились сообщения об уничтожении захоронения Саддама. Однако как выяснилось позже, исламисты разграбили и подожгли усыпальницу, но сама конструкция еще сохраняла первоначальную архитектурную форму.