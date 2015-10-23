Олланд назвал главную проблему Сирии, ею оказался Асад

Об этом президент Франции Франсуа Олланд заявил в пятницу, передает Reuters.

"Мы должны работать, чтобы найти политическое решение. Башар аль-Асад не является решением, он - проблема", - сказал Олланд во время визита в Афины.

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Франция уже неоднократно заявляла, что Асада не нужно привлекать к каким-либо переговорам по решению сирийского конфликта.

Ранее премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу отметил, что желал бы, чтобы сирийский лидер остался в России.

Вчера министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявляет, что президент Сирии Башар аль-Асад должен быть отстраненным от власти, чтобы прекратить пополнение рядов иностранными боевиками "Исламского государства".