В Германии заявили о готовности способствовать вступлению Турции в ЕС
Германия готова способствовать процессу вступления Турции в Евросоюз.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего визита в Турцию, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.
"Как мы можем сделать процесс присоединения более динамичным? Германия готова в этом году открыть 17 раздел (в переговорах о присоединении) и сделать подготовку к открытию 23 и 24 глав", - сказала Меркель.
По ее словам, детали этого процесса будут обсуждаться.
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Ранее сообщалось, что Евросоюз может предложить Турции 3 млрд евро, упростить визовый режим и дать новый старт переговорам о членстве в обмен на помощь в борьбе с потоком мигрантов, направляющихся в Европу.
Кроме того, на саммите ЕС лидеры Евросоюза и Турции договорились о совместном плане действий в решении миграционного кризиса.