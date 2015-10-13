СМИ: международные прокуроры в деле сбитого MH17 определили "лиц, интересных следствию"

Как сообщает Reuters, "Международная команда прокуроров, которая проводит уголовное расследование сбивания самолета "Малазийских авиалиний" MH17 сообщила во вторник, что она определила "лиц, которые вызывают интерес у следствия".

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Это заявление было сделано после представления Советом безопасности Нидерландов сегодня окончательного отчета о причинах катастрофы, которые указывают на то, что самолет вероятно был сбит сделанной в России ракетой. Прокуроры сообщили, что независимые выводы указывают на данный момент "на тоже самое направление".

Сделано заявление возглавляемой Нидерландами командой не определяло имени любых подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, сегодня на военно-воздушной базе Нидерландов председатель Совета безопасности Нидерландов Чиббе Яустра обнародовал отчет о расследовании катастрофы рейса МН17, в котором отмечается, что самолет "Малазийских авиалиний" был сбит в воздухе над восточной Украиной ракетой "Бук". Также установлено, что ракета была выпущена с территории размером 320 кв км в восточной части Украины.