Сенат Италии решил поступиться властью в пользу премьера

Ему удалось преодолеть сопротивление оппозиции и провести законопроект о реформах, которые, по мнению главы правительства, сделают Италию более управляемой, передает Би-би-си.

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Пакет реформ предусматривает сокращение на две трети числа сенаторов (с 320 до 100), лишение палаты полномочий отправлять правительство в отставку и резко ограничивает ее возможности по блокированию законопроектов.

За предложения премьер-министра проголосовали 178 сенаторов, против – 17.

Большинство депутатов от оппозиционных партий не принимало участия в голосовании.

Поскольку реформа предусматривает внесение изменений в конституцию Италии, в 2016 году будет проведено повторное голосование в Сенате.

Нижняя палата, Палата депутатов, также должна будет проголосовать по этому вопросу дважды, и чем закончится голосование, предсказать невозможно.

Затем будет проведен всеитальянский референдум, что также может стать препятствием для конституционной реформы.

Реформа парламента, обе палаты которого обладают равными полномочиями, стала одной из инициатив правительства Маттео Ренци, пришедшего к власти в 2014 году. Пакет включает в себя новый избирательный закон, реформу системы образования, рынка труда и банковских норм.