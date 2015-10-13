Генсек НАТО: виновные в крушении МН17 должны предстать перед судом как можно быстрее

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передает "ЕвроПравда". "Я благодарю Совет Безопасности Нидерландов за проведение независимого, нейтрального и прозрачного расследования. Их отчет соответствует задачам, поставленным Советом Безопасности ООН, и расследование было проведено в полном соответствии с правилами и процедурами Международной организации гражданской авиации", - говорится в сообщении.

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"Этот доклад поможет ответить на многие вопросы, задаваемые семьями погибших. Полученные результаты подтверждают, что самолет сбит ракетой "Бук". Те, кто напрямую и опосредованно отвечает за авиакатастрофу MH17, должны быть привлечены к ответственности и преданы суду как можно скорее", - заявил Йенс Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, технический отчет Совбеза Нидерландов говорит о том, что самолет Boeing-777 рейса MH17 авиакомпании "Малайзийские авиалинии" был сбит над Донецкой областью в июле 2014 года ракетой, запущенной российским зенитно-ракетным комплексом "Бук".