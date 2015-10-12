Бомбардировщики, штурмовики и вертолеты: стало известно, какую авиацию РФ использует в Сирии (инфографика)

Россия использует для бомбардировок в Сирии более полусотни единиц техники военно-воздушных сил, передает ТСН.

На российской авиабазе "Хмеймим" неподалеку от Латакии начисляется 30 фронтовых бомбардировщиков Су-24М, 12 штурмовиков Су-25, 7 вертолетов Ми-24 и четыре фронтовых бомбардировщика Су-34.