Бомбардировщики, штурмовики и вертолеты: стало известно, какую авиацию РФ использует в Сирии (инфографика)
В сирийскую Латакию свезли бомбардировщики, штурмовики и вертолеты.
Россия использует для бомбардировок в Сирии более полусотни единиц техники военно-воздушных сил, передает ТСН.
На российской авиабазе "Хмеймим" неподалеку от Латакии начисляется 30 фронтовых бомбардировщиков Су-24М, 12 штурмовиков Су-25, 7 вертолетов Ми-24 и четыре фронтовых бомбардировщика Су-34.
Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары на территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".
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По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.
7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот в Каспийском море.