Китайские СМИ обвиняют США и РФ в возвращении к холодной войне
Ключевая правительственная газета Китая, The People's Daily ("Жэньминь жибао"), обвиняет Россию и США в том, что в Сирии они играют в Холодную войну, забывая, что те времена прошли и пора идти на мирные переговоры.
В публикации от 13 октября отмечается, эти две страны используют Сирию как полигон для военных и политических соревнований: "Использование США и СССР дипломатических, экономических и военных методов на территории третьих стран для усиления собственного влияния и проведения прямо противоположных друг другу действий – это "устаревший фрагмент" из Холодной войны".
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"Но сейчас 21-й век, и пора забыть об этом", - добавили в комментарии.
"Не следует мириться с тем, чтобы "сирийский конфликт перерос во всестороннюю войну влиятельных стран", не стоит с легкостью отказываться от усилий политического разрешения сирийского кризиса", - утверждает автор публикации.
Как сообщалось, в Сирии "Аль-Каида" призывает расширить атаки на режим Асада в ответ на авиаудары России.