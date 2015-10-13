Сирийские ополченцы угрожают Кремлю терактами
Представитель Движения за освобождение Хомса заявил, что повстанцы готовы сначала выдержать воздушные удары России, а потом начать внедрять своих агентов на российские военные объекты для дальнейших терактов.
Об этом он сказал в интервью The Daily Beast.
Издание отмечает, что Движение, которое выступает против режима действующего президента Башара аль-Асада, сейчас в трудном положении, поскольку базы повстанцев находятся между городами Хама и Хомс, которые активно обстреливает авиация РФ.
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Представитель Движения заявил, что повстанцы готовы выяснить местоположение российских баз, чтобы совершить там теракты. Кроме того, он отметил, что хотел бы установить союзнические отношения с США.
Как сообщал УНИАН ранее, "Сирийская свободная армия", которая воюет против режима президента Башара Асада, и курды заключили союз для совместной борьбы с "Исламским государством". В ближайшее время должно начаться наступление на Ракку - фактическую столицу исламистов.