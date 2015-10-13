Сирийские ополченцы угрожают Кремлю терактами

Об этом он сказал в интервью The Daily Beast.

Издание отмечает, что Движение, которое выступает против режима действующего президента Башара аль-Асада, сейчас в трудном положении, поскольку базы повстанцев находятся между городами Хама и Хомс, которые активно обстреливает авиация РФ.

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Представитель Движения заявил, что повстанцы готовы выяснить местоположение российских баз, чтобы совершить там теракты. Кроме того, он отметил, что хотел бы установить союзнические отношения с США.

Как сообщал УНИАН ранее, "Сирийская свободная армия", которая воюет против режима президента Башара Асада, и курды заключили союз для совместной борьбы с "Исламским государством". В ближайшее время должно начаться наступление на Ракку - фактическую столицу исламистов.