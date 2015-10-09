В Евросоюзе намерены бороться против "экономических мигрантов" депортацией

В четверг, 8 октября, министры внутренних дел стран Евросоюза договорились ускорить возвращение нелегальных мигрантов, которые не имеют права на получение политического убежища, передает ZN.UA со ссылкой на dpa.

"Мы можем принять и оказать поддержку беженцам, которые нуждаются в защите, только в том случае, если мы не будем предоставлять сначала поддержку тем, кто не нуждается в защите, или если мы их быстро возвращать назад", - заявил глава МВД Германии Томас де Мезьер.

В совместном заявлении министров отмечается, что "повышение процента депортации должно уменьшить поток нелегальных мигрантов".

В 2013 году менее 40% мигрантов, которых должны были депортировать из Евросоюза, были возвращены на родину.

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Еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос заявил об организации в этом месяце 10 авиарейсов по возврату мигрантов обратно на родину, добавив, что это "хорошо ... но недостаточно".

Также главы МВД стран ЕС договорились, что большую роль в новых мероприятиях должно играть Агентство по охране внешних границ ЕС Frontex. Сотрудники агентства должны помогать отдельным государствам уже по прибытии отличать "экономических мигрантов" от тех, кому действительно нужна защита. Для этого численность персонала в центрах приема в Италии и Греции увеличат с 60 до 670 человек.

Напомним, с начала этого года границу с ЕС пересекли более 130 тысяч мигрантов и беженцев, выходцев с Ближнего Востока и Северной Африки. Многие из них в Европу прибыли уже с территории Турции.