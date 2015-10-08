Генсек НАТО заявил о необходимости расследования удара по больнице в Афганистане

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе по завершении заседания Северо-Атлантического Совета на уровне министров обороны в четверг, передает собственный корреспондент УНИАН.

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«Мы обсудили ситуацию в Афганистане, включая унесенные жизни в больнице «Врачи без границ». Мы подчеркнули важность полного, тщательного и прозрачного расследования. Нам нужно иметь все факты на столе», - сказал он

Столтенберг подчеркнул, что ситуация в сфере безопасности в Афганистане остается нестабильной.

«Мы продолжаем поддерживать силы безопасности Афганистана. Мы сделаем дальнейшую оценку ситуации в сфере безопасности и примем решение относительно будущего нашей миссии поддержки», - добавил генсек Альянса.

Как известно, в прошлую субботу в результате бомбардировки больницы в Кундузе погибли 22 человека, 37 получили ранения. Позже президент США Барак Обама принес свои извинения за «ошибку», которая была допущена со стороны американских военных.