В иракском Курдистане зафиксировали российские ракеты (видео)

Телеканал NRT сообщил о нескольких пролетающих над иракским Курдистаном крылатых ракетах. Телеканал также заявляет, что располагает видеозаписями очевидцев событий.

Отмечается, что, предположительно, ракеты имеют российское происхождение. На одном из видеороликов зафиксированы 12 крылатых ракет, которые направлялись на запад.

«У нас нет радаров, чтобы понять, чьи это ракеты и куда они направляются», - заявил генеральный секретарь курдского ополчения Джабар Явар.

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По данным Генштаба Вооруженных сил России, в среду, 7 октября, корабли Каспийской флотилии выпустили 26 крылатых ракет морского базирования «Калибр», направленных на позиции боевиков в Сирии.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе премьер-министр Ирака Хайдер Абади сказал, что он готов подумать над тем, чтобы разрешить России нанести удары по объектам "Исламского государства" в его стране. "Мы ожидали, что международная коалиция, американцы окажут внушительную воздушную поддержку нашим силам, но мы ее не получили" – сказал он в интервью телеканалу France 24 на полях Генассамблеи ООН.

Марк Тонер сказал, что американские власти хотели бы, чтобы Россия играла "конструктивную" роль в борьбе с "Исламским государством" в Сирии. "В основном мы этого не наблюдали – до сих пор", – добавил он. По словам представителя Госдепартамента, своими ударами против сил умеренной оппозиции в Сирии Россия лишь "нагнетает напряженность".

"Мы не хотим, чтобы та же самая модель переносилась в Ирак", – сказал Марк Тонер.

США критикуют Россию за авиаудары в Сирии, заявляя, что в большинстве случаев их целями не является "Исламское государство".