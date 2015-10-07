В России считают, что США часто наносят авиаудары не по позициям боевиков ИГ

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Так, на закуску, напомним, что американские и другие ВВС уже год наносят удары. Так вот у нас есть основания полагать, что они далеко не всегда, а точнее, очень часто, бьют не по террористическим целям», - сказал он.

Данное заявление Конашенков сделал, комментируя сообщения США об ударах российских ВКС в Сирии по целям, не принадлежащим «Исламскому государству».

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«Это не так. Мы бьем только по террористам… Это, увы, голословные утверждения. Мы всегда конкретно говорим куда, когда и чем бьем. А американские политики, как в данном случае, свои слова ничем не подтверждают»,- добавил генерал.

С 30 сентября российская авиация наносит удары по Сирии - как по районам, где закрепились боевики "Исламского государства", так и по территориям, которые удерживают воюющие против режима президента страны Башара Асада повстанцы. По словам Сергея Шойгу, за время операции авиация уничтожила 19 пунктов управления "Исламского государства", 12 складов с оружием и 71 единицу бронетехники. Как рассказал российский министр, сегодня боевые вылеты совершают 23 самолета. Примечательно, что о привлечении кораблей к военной операции ранее не сообщалось.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что победить "Исламское государство" без поддержки США и Турции невозможно.