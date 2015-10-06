Туск: волна беженцев - новый инструмент в гибридной войне

Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в Европейском парламенте во время дискуссии на тему путей выхода из миграционного кризиса, передает Польское радио. "Миграционный кризис испытывает устойчивость Евросоюза", – сказал Дональд Туск, призвав уплотнить внешние границы ЕС. "Европа без сильных внешних границ – это Европа с внутренними границами, это Европа без Шенгена", – добавил он.

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Председатель Совета призвал к единству в решении кризиса с мигрантами. "Мы должны рассчитывать исключительно на себя. Мир вокруг нас не собирается помогать Европе в решении миграционного кризиса", – апеллировал политик.

Дональд Туск также предупредил, что волна мигрантов может стать инструментом в новой форме гибридной войны и "оружием против соседей". По мнению Дональда Туска, в мире растет критика против ЕС за реакцию на миграционный кризис.

"Для нас беженцы – это люди, которые ожидают нашей помощи. Однако, есть силы, для которых волна беженцев – это лишь грязный интерес или политическая карта торга. Мы медленно становимся свидетелями рождения новой формы политического давления. Некоторые называют это новой гибридной войной, в которой миграционная волна стала инструментом, оружием против соседей. Это требует особого внимания и ответственности с нашей стороны", – подчеркнул политик во время своей речи в Европарламенте.

Дональд Туск, выступая перед европарламентариями, также раскритиковал страны Сообщества за отсутствие единства, разногласия и нарушение законодательства ЕС.

"Соблюдение общих принципов всегда будет означать жертвование частью своих интересов. Я хочу направить эти слова Венгрии и Италии, Словакии и Греции", - сказал председатель Европейского совета.

Грецию и Италию, к которым обратился Дональд Туск, критикуют за то, что они не осуществляют идентификацию и регистрацию мигрантов сограсно правилам ЕС. В свою очередь Словакия и Венгрия не соглашаются на прием мигрантов по квотам ЕС.