В сети появилось видео с неразорвавшейся авиабомбой, которую РФ бросила на один из городов Сирии

12:51, 05 октября 2015
Мир
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Сегодня в интернете появилась видеозапись с неразорвавшейся авиабомбой, которую Россия сбросила на один из сирийских городов.

Стоит отметить, что на корпусе авиабомбы можно увидеть надписи кириллицей "фугасная авиабомба" и "детонаторы вложены".

Ранее сегодня российские СМИ сообщили, что военные РФ развернули в Сирии комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», предназначенные для подавления авиационных радаров и противодействия беспилотникам.

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