В сети появилось видео с неразорвавшейся авиабомбой, которую РФ бросила на один из городов Сирии
12:51, 05 октября 2015Мир
6502 0
Сегодня в интернете появилась видеозапись с неразорвавшейся авиабомбой, которую Россия сбросила на один из сирийских городов.
Стоит отметить, что на корпусе авиабомбы можно увидеть надписи кириллицей "фугасная авиабомба" и "детонаторы вложены".
Ранее сегодня российские СМИ сообщили, что военные РФ развернули в Сирии комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», предназначенные для подавления авиационных радаров и противодействия беспилотникам.
Читайте такжеВоенное вмешательство России помешало США создать бесполетную зону над Сирией - Financial TimesВчера стало известно, что российская авиация в Сирии использует высокоточную управляемую ракету Х-29Л.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter