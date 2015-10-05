В сети появилось видео с неразорвавшейся авиабомбой, которую РФ бросила на один из городов Сирии

Стоит отметить, что на корпусе авиабомбы можно увидеть надписи кириллицей "фугасная авиабомба" и "детонаторы вложены".

Ранее сегодня российские СМИ сообщили, что военные РФ развернули в Сирии комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», предназначенные для подавления авиационных радаров и противодействия беспилотникам.

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