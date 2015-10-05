Российские СМИ сообщили о бегстве трех тысяч исламских боевиков из Сирии

Об этом сообщил военный источник, передает РИА Новости.

"Не менее трех тысяч боевиков из ИГ, "Нусры" и "Джейш аль-Ярмук" бежали в Иорданию. Они боятся активизации армии по всем фронтам и боятся авиаударов российских самолетов", - сказал собеседник агентства.

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По словам источника, армия в воскресенье нанесла удары по боевикам ИГ и "Джебхат ан-Нусра" в пригороде Дамаска, в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс, в том числе в районе города Пальмира.

Напомним, вчера Министерство обороны России сообщило об интенсификации российских авиаударов по территории Сирии. Как утверждают российские военные, мишенью авиаударов были объекты, связанные с группировкой "Исламское государство".

Также ранее стало известно, что российская авиация в Сирии использует высокоточную управляемую ракету Х-29Л.