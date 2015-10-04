Россия похвасталась самолетами, которыми бомбит Сирию (фоторепортаж)
15:12, 04 октября 2015Мир
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В сети появились фото российских самолетов на военной базе в Сирии, откуда они вылетают для нанесения воздушных ударов якобы по ИГИЛ.
Соответствующие фотографии размещены на сайте Министерства обороны России.
Как отмечается, за прошедшие сутки совершено 20 вылетов российских самолётов Су-34, Су-24м и Су-25. Нанесены удары якобы по 10 объектам бандформирований ИГИЛ.
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Ранее сегодня Министерство обороны России сообщило об интенсификации российских авиаударов по территории Сирии. Как утверждают российские военные, мишенью авиаударов были объекты, связанные с группировкой "Исламское государство".
Также ранее стало известно, что российская авиация в Сирии использует высокоточную управляемую ракету Х-29Л.
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