Россия похвасталась самолетами, которыми бомбит Сирию (фоторепортаж)

Соответствующие фотографии размещены на сайте Министерства обороны России.

Как отмечается, за прошедшие сутки совершено 20 вылетов российских самолётов Су-34, Су-24м и Су-25. Нанесены удары якобы по 10 объектам бандформирований ИГИЛ.

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Ранее сегодня Министерство обороны России сообщило об интенсификации российских авиаударов по территории Сирии. Как утверждают российские военные, мишенью авиаударов были объекты, связанные с группировкой "Исламское государство".

Также ранее стало известно, что российская авиация в Сирии использует высокоточную управляемую ракету Х-29Л.